Wie viele medizinische Experten weltweit empfiehlt auch Bernd Lamprecht, Lungenspezialist am Linzer Kepler-Uniklinikum, sich noch etwas zu gedulden, was die Bewertung der neuen Coronavirus-Variante Omikron betrifft. Derzeit seien "weder Sorglosigkeit noch Alarmismus" angebracht, so Lamprecht. In den kommenden zwei bis drei Wochen werde man ein genaueres Bild haben.