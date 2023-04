Wechsel im Mühlviertel: Das sind die zwei neuen Bezirkshauptleute

Seit Montagmittag steht fest: Das Mühlviertel bekommt zwei neue Bezirkshauptleute. In Rohrbach folgt Valentin Pühringer auf Wilbirg Mitterlehner nach, in Freistadt übernimmt Andrea Wildberger von Andrea Außerweger.

„Als erste Anlaufstelle für die Bürger sind die Bezirkshauptmannschaften die Aushängeschilder der Landesverwaltung in den Regionen", lobt Landeshauptmann Thomas Stelzer in einer Aussendung. Rohrbach und Freistadt wurden "stets verantwortungsvoll und sehr professionell geführt". Mit Wildberger und Pühringer würden nun aber zwei "engagierte und moderne Verwaltungsexperten" nachrücken.

Alles neu machen der August und der September

Am 1. August übernimmt der 49-jährige Neufeldener Valentin Pühringer von Wilbirg Mitterlehner, sie wechselt damit nach 25 Jahren an der Spitze des Bezirks in den Ruhestand . Pühringer bringt als bisheriger BH-Stellvertreter und Leiter der Sicherheitsabteilung viel Erfahrung im Bereich der Bezirksverwaltung mit.

Valentin Pühringer übernimmt das Amt von Wilbirg Mitterlehner. Bild: Land OÖ

Nach fünf Jahren übergibt auch Andrea Außerweger, Ende September übernimmt Andrea Wildberger die Leitung der Bezirkshauptmannschaft Freistadt. Die 41-jährige Juristin leitete zuletzt die Anlagenabteilung der BH Gmunden. Neben dem Landesdienst, unter anderem auch als Mitglied des Landeskrisenstabes, sammelte Wildberger auch in den Bereichen Gesundheit und Kultur Managementerfahrung.

Andrea Wildberger übernimmt von Andrea Außerweger. Bild: Land OÖ

