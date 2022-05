Wasserverschmutzung in Ohlsdorf: Land klagt nicht auf Schadenersatz

Die anwaltliche Vertretung im Auftrag der Direktion Finanzen des Landes OÖ rate davon ab, informierte Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) am Montag. Die Erfolgsaussichten würden als "sehr gering angesehen", weshalb die Direktion Finanzen in Abstimmung mit Umweltrechtsexperten des Landes entschieden habe, "dass eine Einbringung der Forderungen nicht weiter verfolgt wird", hieß es weiters in der Aussendung.

2013 bzw. 2014 dürfte mit adsorbierbaren organisch gebundenen Halogenen (AOX) belastetes Abwasser aus der Pflanzenschutzmittelproduktion auf einer Baurestmassen-Deponie entsorgt statt in die eigentlich dafür vorgesehene thermische Verwertung gebracht worden sein. Die vermutlich rund 1.400 Tonnen Flüssigabfälle verschmutzten das Grundwasser rund um Ohlsdorf und damit auch das Trinkwasser einiger Gemeinden. Die Kosten für die Beseitigung der dadurch entstandenen Schäden betrug mehrere Millionen Euro.

Überraschendes Urteil

Ein ehemaliger leitender Mitarbeiter eines Entsorgungsunternehmens, dem die Staatsanwaltschaft Wels zur Last legte, die falsche Entsorgung veranlasst zu haben, war Ende Jänner vom Landesgericht Wels freigesprochen worden - das Urteil war recht überraschend, denn es handelte sich bereits um den dritten Rechtsgang und in den beiden ersten war ein Schuldspruch samt bedingter Haft- und hoher Geldstrafe erfolgt. Im letzten sah die Richterin aber keinerlei Anhaltspunkte für die Schuld des Mannes.

Mit dem erfolgten Freispruch wurden auch die Privatbeteiligten - das Land, einige Gemeinden und der Deponiebetreiber - auf den Zivilrechtsweg verwiesen. "Ich verstehe, dass nun von einer weiteren Kostenlawine für das Land Oberösterreich durch einen aussichtslosen Zivilrechtsprozess abgesehen wird", betonte Kaineder.

Zum Archivbericht: