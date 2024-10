Dadurch, dass der IT:U-Campus nicht wie geplant neben der Johannes-Kepler-Universität in Linz-Urfahr errichtet wird, ergibt sich auch für die Planungen der Regional-Stadtbahn ein neues Bild. Diese soll, wie berichtet, mittels S7 das Areal rund um die JKU und in weiterer Folge Gallneukirchen und Pregarten erschließen. Am Gelände der IT:U wäre eine eigene Haltestelle geplant gewesen.