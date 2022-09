Auf dem Papier ist die Demokratische Republik Kongo mit ihren Bodenschätzen, seltenen Erden und der zweitgrößten Agrarfläche des Planeten ein reiches Land. Doch bei den Leuten kommt das alles nicht an. In 30 Jahren werden 40 Prozent der weltweit extrem Armen im Kongo und in Nigeria leben, schätzt die Gates-Stiftung. Der tägliche Kampf ums Überleben ist greifbar, als eine kleine oberösterreichische Delegation die Provinz Luozi besucht.