Warum Frauen kein 75 Kilo schwerer Mann sind

Dass sich ein Herzinfarkt bei Frauen anders zeigt, als bei Männern, ist mittlerweile weithin bekannt - und hat trotzdem noch schwerwiegende Folgen. Aber andere Symptome bei Erkrankungen ist nicht das einzige, war Männer und Frauen in Sachen Gesundheit unterscheidet, betonte Gendermedizinexpertin Anna Maria Dieplinger: "Medikamentenstudien wurden lange nur an Männern durchgeführt, die Nebenwirkungen in der Packungsbeilage nur der Sicht der männlichen Probanden beschrieben." Prototyp ist immer der 75 Kilo schwere Mann.

Mehr zum Thema: Was ist Gendermedizin?

Zwar nehmen Frauen mehr Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch, aber "wenn es kritisch wird, vergessen sie auf sich selbst", so Dieplinger. Ein Indikator dafür ist die kürzere Verweildauer in Krankenhäusern: "Weil zuhause die Kinder oder der zu pflegende Partner wartet, bleiben Frauen weniger lange und achten weniger auf ihre Genesung." Die weiblichen Patientinnen sieht Dieplinger aber auch selbst in der Verantwortung: "„Frauen müssen beim Arzt klar formulieren, was ihnen fehlt, und die Informationen einfordern, die sie brauchen. Und vor allem nichts klein reden. Gesundheit beginnt bei jedem selbst, doch auch Ärzte sollten lernen, dass sie mit Frauen anders reden müssen als mit Männern.“

Mehr zum Thema: Podcast: Frauengesundheit und die Impfung gegen Krebs

Dass Frauen ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden selbstbewusster in die Hand nehmen, ist auch Isabella Kling ein Anliegen. Sie gründete das Fitnessstudio "Mrs. Sporty", bei dem nur Frauen trainieren. Ein bewusster Schritt, wie die erfolgreiche Unternehmerin berichtet: "Krafttraining und auch die Geräte waren sehr auf Männer ausgelegt. Frauen buchten in Fitnessstudios vielleicht einen Kurs oder nutzten den Stepper." Krafttraining sei aber ein wesentlicher Gesundheitsfaktor - auch für Frauen. Deshalb gibt es bei Mrs. Sporty betreutes Krafttraining auch in kurzen Einheiten, um die Vereinbarkeit von Beruf, Haushalt und Betreuungspflichten, die großteils immer noch Frauensache sind, zu ermöglichen.

„Auch in hochentwickelten und modernen Gesundheitssystemen wie dem österreichischen werden Krankheiten bei Frauen oft spät oder gar falsch diagnostiziert und Schmerzen sowie andere Beschwerden nicht ernst genommen. Ein Grund dafür ist, dass sich medizinische Forschung und somit auch das Wissen über Krankheiten stark am männlichen Körper orientieren“, stellte auch Michael Lindner, Vorsitzender der SP Oberösterreich, fest.

SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner dazu: „Gendermedizin darf kein Randthema der medizinischen Forschung mehr bleiben, damit keine Frau mehr sterben muss, nur weil sie kein Mann ist. Die Symptome bei einem Herzinfarkt bei Frauen sind oft andere als bei Männern, dadurch wurden die Anzeichen bis vor Kurzem oft nicht richtig gedeutet. Laut einer Schweizer Studie werden Frauen im Durchschnitt wertvolle 45 Minuten später als Männer in die Klinik eingeliefert. Das ist eine dramatische Analyse, die aber unsere Realität ist.“

SP-Veranstaltungsreihe "Morgen mit Michael"

Anlass der Diskussion war eine Premiere. Die SPÖ Oberösterreich startet - nicht aus Anlass des Wahljahres, wie man betont - ein Gesprächsformat zu aktuellen politischen Themen unter dem Motto "Morgen mit Michael". 180 Besucher waren vergangenen Samstag im Linzer Central dabei. Die SP Frauen haben den Vormittag mit veranstaltet, Landesfrauenvorsitzende Renate Heitz freute sich über den Andrang: "Miteinander sind wir im Rahmen der Veranstaltung zu dem Schluss gekommen: Für eine bestmögliche Gesundheitsversorgung muss sich die Medizin auf die spezifischen Bedürfnisse von Frauen ausrichten. Sowohl im Medizinstudium als auch in der Forschung muss Gendermedizin zum Schwerpunktthema werden.“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper