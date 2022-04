Ostern finde heuer angesichts des "Wahnsinns des mörderischen, sinnlosen Krieges" in der Ukraine statt, sagte Kardinal Christoph Schönborn am Ostersonntag in seiner Predigt im Wiener Stephansdom. Für Schönborn standen zu Ostern daher vor allem jene Frauen im Ukraine-Krieg im Mittelpunkt, die um einen geliebten Menschen trauern müssen – "Mütter, Ehefrauen und Freundinnen von gefallenen Soldaten sowie Frauen, die mit ihren Kindern geflüchtet sind, um dem Krieg zu entgehen und zu überleben".