Wahltermin erhöht Pensionswünsche

Ende August werden die Verhandlungen über die Pensionserhöhung 2020 starten. Die Seniorenorganisationen bringen sich in Position. Eine erste konkrete Forderung kommt vom VP-Seniorenbund: Er verlange in Summe eine Erhöhung „spürbar über der Inflationsrate“, sagt der oberösterreichische Seniorenbundobmann Josef Pühringer. Seine Begründung: In diesem Jahr sei der Abstand zu den guten Lohnabschlüssen, die „in den meisten Branchen drei Prozent, in manchen bis vier“ betragen hätten, „groß“ gewesen.

Für geringe Pensionen (bis 1000 Euro brutto) müsse es eine Erhöhung „deutlich über der Inflationsrate“, die für den Referenzzeitraum voraussichtlich 1,9 Prozent betragen werde, geben, fordert der Seniorenbund. Für mittlere Pensionen bis ca. 3500 Euro müsse die Inflation abgegolten werden, erst darüber könne man über einen Fixbetrag reden.

Die Forderung könnte teuer werden. Werden alle Pensionen um die Inflationsrate erhöht, würde dies rund 740 Millionen Euro kosten, rechnet Pühringer. Damit werde man aber „nicht auskommen“, die Seniorenbund-Wünsche summieren sich auf rund eine Milliarde Euro.

Ob die Übergangsregierung die Pensionserhöhung noch beschließt, ist unklar – Pühringer rechnet sich aber vor der Nationalratswahl „Wohlwollen der Parlamentsparteien“ für einen Beschluss im Nationalrat aus. Eine deutlich stärkere Erhöhung forderte heuer auch schon SP-Pensionistenverbandschef Peter Kostelka.

In diesem Jahr erhielten Bezieher von kleinen Renten bis monatlich 1115 Euro ein Plus von 2,6 Prozent. Von 1500 Euro bis zur ASVG-Höchstpension von 3402 Euro betrug die Erhöhung 2,0 Prozent, womit die bis zur Jahresmitte vorausberechnete Teuerungsrate abgegolten wäre. Für höhere Pensionen gab es pauschal 68 Euro mehr pro Monat.



Artikel von Heinz Steinbock Redakteur Innenpolitik h.steinbock@nachrichten.at