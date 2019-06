"Eine gewisse Genugtuung habe ich schon, dass diese Koalition genau das erfüllt hat, was ich irgendwo schon gesehen habe", sagte der frühere ÖVP-Chef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner am Mittwochabend bei der Präsentation seines Buches "Haltung" in Oberndorf bei Schwanenstadt.

Die erste Auflage war innerhalb von nur wenigen Tagen ausverkauft. Auch im bis auf den letzten Platz gefüllten Oberndorfer Veranstaltungszentrum war das Interesse nach den Ibiza-Enthüllungen und dem Platzen der Regierung Kurz-Strache groß. Die rund 170 Zuhörer erwarteten sich einen Blick hinter die Kulissen der österreichischen Innenpolitik und wurden nicht enttäuscht.

Der frühere ÖVP-Spitzenpolitiker stellte sich den Fragen von OÖN-Redakteurin Barbara Eidenberger, die den Abend auf Einladung des Vereins "Wi(e)so" moderierte. Dabei kritisierte er die türkis-blaue Regierung seines Nachfolgers Sebastian Kurz so deutlich wie noch nie. "Von Anfang an hat es Fehlentwicklungen gegeben, aus denen man die Konsequenzen ziehen hätte müssen", sagte Mitterlehner. Die umstrittene Razzia im Verfassungsschutz (BVT) sei eine "Aufweichung unserer Gewaltenteilung" gewesen. Mit der geplanten Fusion der Gebietskrankenkassen werde der Wettbewerb untereinander und die erfolgreiche Selbstverwaltung der Krankenkassen "über Bord geworfen". Und die Verstaatlichung der Flüchtlingsbetreuung sei eine "Diskreditierung unserer Zivilgesellschaft", die Umbenennung der Asyl-Aufnahmezentren in Ausreisezentren "zynisch" gewesen. "Mit dem Ende der Regierung ist eine Durchlüftung und ein Aufatmen durch das Land gegangen", sagte Mitterlehner. Für ihn war das demonstrative Nicht-Streiten von Türkis-Blau lediglich "eine der Öffentlichkeit vorgetragene Farce".

Kehrt Mitterlehner zurück?

Ob der Sieg bei den EU-Wahlen nicht Kurz und seiner Politik recht gebe, lautete eine der zahlreichen Publikumsfragen. "Wahlen gewinnt der, der Emotionen am besten manipulieren kann. Es wurden erfundene Katastrophen geschaffen, um erfundene Lösungen anzubieten", zitierte Mitterlehner den US-Historiker Timothy Snyder.

Auch mit den europakritischen Aussagen seines Nachfolgers Kurz über den "Regelungs-Wahnsinn" in der EU ging der Mühlviertler hart ins Gericht: "Diese Worte verwenden Rechtspopulisten. Die EU muss positiv erklärt werden, sonst implodiert sie von innen."

Trotz seiner massiven Kritik an der Politik wollte der 63-Jährige nicht ausschließen, künftig wieder für ein politisches Amt zu kandidieren. "Aber das wird schwer, denn ich habe jetzt die Vorteile des Privatlebens kennengelernt."