Wachsendes Deutsch-Defizit an Oberösterreichs Pflichtschulen

36.314 Pflichtschüler (31,5 Prozent) in Oberösterreich sind nicht deutscher Muttersprache.

Die Schullandschaft als Spiegel des demografischen Wandels. Bereits in den vergangenen Monaten berichteten die OÖN mehrmals über die teils belastende Situation an Pflichtschulen für Lehrkräfte und Schüler, ausgelöst durch die gestiegene Anzahl nicht deutschsprachiger Schüler. Laut Zahlen der Bildungsdirektion Oberösterreich ist eine Trendwende aktuell nicht in Sicht.