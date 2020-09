VP will in Oberösterreich mehr Augenmerk auf politischen Islam legen

Denn der politische Islam sei viel subtiler und nicht so leicht zu erkennen wie etwa der Salafismus, warnte Islamwissenschafter Mouhanad Khorchide, Leiter des wissenschaftlichen Beirats der neuen Dokumentationsstelle Politischer Islam.

Das Land fördere Integrationsarbeit, dabei gehe auch Geld an Vereine, so Parteichef LH Thomas Stelzer in einer Pressekonferenz mit Khorchide und ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer am Dienstag. "Es ist wichtig zu wissen: Erreicht man das, was an der Oberfläche zu sehen ist?". Die Akteure des politischen Islam würden sich nach außen zur Demokratie bekennen, "aber die Frage ist, was passiert hinter den Kulissen", sagte Khorchide. Der politische Islam wolle die Gesellschaft nach Werten umstrukturieren, die nicht mit der Demokratie vereinbar seien.

Daher müsse man die Strukturen des politischen Islam erfassen, ebenso ob es problematische Vereine gebe, die Fördergeld bekommen haben etc. Diesen dürfe man keine Bühne geben. "Das Problem ist, die sind organisiert und dienen zum Teil für den Staat als Ansprechpartner in Angelegenheiten der Muslime." Wie viele Vereine oder Personen diese Szene umfassen könnte, wisse man noch nicht, das sei aber eine Frage, der die Dokumentationsstelle nachgehen wolle. Diese arbeitet von Wien aus, Zweigstellen in Bundesländern seien "derzeit nicht" angedacht.