Auch die heute stattfindende Landtagssitzung macht da keine Ausnahme. Eines fällt aber selbst langgedienten Landhausmitarbeitern dieses Mal ins Auge: Gleich vier Forderungen richtet die Landes-ÖVP an Ressorts, in denen die Regierungspartei ÖVP die Verantwortung trägt. Bei einer fünften, die von der FPÖ kommt, hat man mitunterschrieben. Letztere richtet sich an VP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und fordert mehr Geld für das Bundesheer.