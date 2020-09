VP-Klubobfrau Helena Kirchmayr freut sich über zweites Kind

Das zweite Kind der VP-Klubobfrau aus Neuhofen an der Krems kam am Montagabend zur Welt. Der Bub trägt den Namen Matthäus Johann. Mutter und Sohn erfreuen sich bester Gesundheit, hieß es in einer ersten Stellungnahme. Kirchmayr hat bereits eine dreijährige Tochter.

Babypause

Die Klubobfrau wird nun eine Babypause einlegen, vorgesehen sind dafür drei Monate. Währendessen wird VP-Landtagsabgeordneter Christian Dörfel, der auch Bürgermeister von Steinbach/Steyr ist, Kirchmayr interimistisch an der Spitze des VP-Klubs vertreten. Zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sagte Kirchmayr im August im OÖN-Sommerinterview: "Es braucht eine organisatorische Meisterleistung, einen Partner, der alles mitträgt, eine Familie und eine gute Kinderbetreuungseinrichtung, dann funktioniert es."