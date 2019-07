Vorletzter Platz bei Betreuung von unter Dreijährigen

Während in Oberösterreich 94 Prozent der Drei- bis Fünfjährigen einen Kindergarten besuchen (im Ländervergleich an fünfter Stelle), sind es bei den unter Dreijährigen nur 16,5 Prozent – das zeigt die gestern von der Statistik Austria präsentierte "Kindertagesheim-Statistik". Damit liegt Oberösterreich bei der Betreuung von Kindern unter drei Jahren auf dem vorletzten Platz knapp vor der Steiermark (15,6 Prozent) und hinter Salzburg (20,4). Die höchste Betreuungsquote hat Wien mit 44 Prozent.

Für SP-Landtagsabgeordnete Petra Müllner ist das schlechte Abschneiden Oberösterreichs "eine direkte Auswirkung der schwarz-blauen Nachmittagsgebühr". Vor zehn Jahren lag der Rückstand auf den Bundesländerschnitt von damals 14 Prozent laut Statistik Austria bei 7,3 Prozentpunkten. Nun ist der Abstand auf den Durchschnitt (26,5 Prozent) auf zehn Prozentpunkte angewachsen. "In den anderen Bundesländern wird schneller ausgebaut als bei uns. Deswegen wird in Oberösterreich die Wahlmöglichkeit für Familien im Verhältnis schlechter", sagt Müllner. Sie fordert eine Rücknahme der "teuren Gebühr", die zu vielen Abmeldungen in Kindergärten geführt habe. Zehn Kindergärten hätten von Ganz- auf Halbtagsbetreuung umgestellt. Außerdem gebe es wieder Gruppen von 25 Kindern, was "pädagogischer Unfug" sei.

Widerspruch kam gestern von Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) bei der Beantwortung einer dringlichen SP-Anfrage im Landtag. 800 Kinder zusätzlich würden gegenüber dem Vorjahr betreut. Die Öffnungszeiten hätten sich nur um 15 Minuten im Vergleich zu 2017/18 verkürzt. "80 Prozent der Kinder in Oberösterreich haben die Möglichkeit, im Kindergarten bis 16 Uhr betreut zu werden, aber nur von 15 Prozent wird das auch in Anspruch genommen", so Haberlander.

Die neue Familienministerin Ines Stilling sprach sich gestern für längere Öffnungszeiten und kleinere Gruppengrößen in der Kinderbetreuung aus. Dies erhöhe die Bildungschancen der Kinder und schaffe für die Pädagogen bessere Arbeitsbedingungen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.