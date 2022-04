Von Teuerung bis Inserate: Darüber berät der Landtag morgen

Beginnen wird die Sitzung wie üblich mit einer Fragestunde. Wie schon in den vergangenen Landtagssitzungen ist wieder Christine Haberlander (VP), Landeshauptmann-Stellvertreterin und zuständig für Gesundheit, Bildung und Frauen, das meistgefragte Regierungsmitglied. Die SPÖ möchte von ihr unter anderem wissen, was sie angesichts der hohen Zahl an Kündigungen im Spitalsbereich tut, um die gesundheitliche Versorgung im Bundesland sicherzustellen. Die Neos hinterfragen, was getan wird um den aufgrund des Ukraine-Krieges erhöhten Betreuungsbedarf in Kindergärten zu decken. Die MFG-Abgeordneten machen - wieder einmal - Corona zum Thema. Sie wollen zum einen wissen, welche Steigerungen es bei bestimmten Krankheitsbildern seit Jänner 2021 gab. Damit zielt man auf Impfnebenwirkungen ab. In einer zweiten Anfrage möchte MFG wissen, ob bei Todesfällen, die in Zusammenhang mit einer "Covid 19 Injektion" stehen, Obduktionen durchgeführt werden. Die Formulierung "Covid 19 Injektion" ist bestenfalls eigenwillig; gemeint ist natürlich die Impfung.

Ehrenfeld und alternative Energie

Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) muss sich drei Anfragen stellen. Die SPÖ macht einmal mehr das umstrittene künftige Betriebsbaugebiet "Ehrenfeld II" zum Thema und möchte wissen, wie die Behörde sicherstellt, dass alle Auflagen eingehalten wurden. Die Grünen wollen wissen, wie viele öffentliche Ladepunkte für Elektroautos bis 2025 geplant sind. Die Neos wollen mehr über "bereits genehmigte Alternativenergieprojekte" und die Gründe für deren Nichtumsetzung wissen. Gemeint sind etwa das Pumpspeicherkraftwerk in Ebensee und Molln.

Viele Resolutionen

Beliebtes Instrument in Landtagen sind Resolutionen an die Bundesregierung, für morgen stehen drei auf der Tagesordnung. Grüne und Neos wollen "eine substanzielle Verbesserung in der Elemantarpädagogik" und die SPÖ eine "Windfall-Profits-Tax" auf Zufallsgewinne von Erdölkonzernen. ÖVP und FPÖ formulieren einen gemeinsamen Resolutionsantrag an den Bund und verlangen ein "Maßnahmenpaket zur Abwendung von Übergriffen durch kriminelle Schutzsuchende".

Eine Resolution richtet sich auch an die Landesregierung, wie berichtet wollen SPÖ und Grüne "landespolitische Maßnahmen zur Entlastung der Oberösterreicher:innen".

Vermutete Inseratenaffäre

Die Vorgänge in Vorarlberg - über Inserate soll der Wirtschaftsbund in Vorarlberg 100.000 Euro jährlich an die Landes-VP überwiesen haben - nehmen die Neos zum Anlass einer dringlichen Anfrage an Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). „Es entsteht der Anschein, dass über Inseratenschaltungen in parteieigenen und -nahen Medien Geld des Landes in Parteikassen geschleust wird“, sagt Neos-Klubchef Felix Eypeltauer. So seien etwa Inserate im Oberösterreichischen Volksblatt oder dem Wirtschaftsbund-Magazin geschalten worden.