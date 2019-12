Von maßlos enttäuscht bis gute Entscheidung

Die Reaktionen auf die VfGH-Entscheidung zur Kassenreform gehen weit auseinander.

OÖGKK-Obmann Albert Maringer hatte eine der 14 Verfassungsklagen eingebracht. Er sei „unglücklich“, dass die Fusionen und die paritätische Besetzung in den Gremien durchgegangen seien – der erfolgreiche oberösterreichische Weg sei nun nicht mehr möglich. Aber es seien auch Teile aufgehoben worden. „Wir leben in einem Rechtsstaat. Wichtig ist, dass wir nun Sicherheit haben.“ Von einer „Klarstellung“ spricht auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). Es habe die Reform gebraucht, weil es „unterschiedliche Ansichten über erfolgreiches Wirtschaften“ in der Sozialversicherung gegeben habe. Sie appelliert an die ÖGK, sich ein Beispiel an der OÖGKK zu nehmen.

AK-OÖ-Präsident Johann Kalliauer zeigte sich „maßlos enttäuscht“. Die nächste Bundesregierung müsse die Selbstverwaltung wiederherstellen. ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian sprach von einem „herben Rückschlag für 7,2 Millionen Versicherte“. Parität in den Gremien bezeichnete WKO-Generalsekretär Karlheinz Kopf als „Fairness für die Arbeitgeber“, die in etwa die Hälfte der Beiträge leisteten. Man werde sich künftig auf Augenhöhe begegnen, so WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.

VP-Klubobmann-Stv. August Wöginger sieht „ein klares Bekenntnis zu einer modernen Selbstverwaltung“, FP-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch eine „gute Entscheidung für unser Gesundheitssystem“. „Nicht alles, was verfassungsrechtlich möglich ist, ist auch zwangsläufig gut“, sagte SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner.

Der scheidende Hauptverbands-Vorsitzende Alexander Biach sieht hingegen eine „enorme Stärkung“ der Selbstverwaltung, weil Eingriffsrechte der Regierung auf Budget und Personal aufgehoben wurden. Hauptverbands-Generaldirektor Josef Probst: Dass sechs Arbeitnehmer-Vertreter „kein Anliegen für 7,2 Millionen Versicherte umsetzen können“, ohne dass die Arbeitgeberseite zustimmt, „wird ein politisches Thema bleiben“. (az/luc)