"Vom Schweizer Föderalismus können wir uns etwas abschauen"

Morgen, Samstag, feiert Österreich seinen Nationalfeiertag – und gedenkt damit des Neutralitätsgesetzes vom 26. Oktober 1955.

Was die Tradition der Neutralität betrifft, ist uns die Schweiz um einiges voraus. Nicht umsonst sei daher in einem flankierenden Memorandum zum österreichischen Gesetz die Rede von der "immerwährenden Neutralität nach Schweizer Vorbild", erinnerte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) gestern beim Nationalfeiertags-Empfang in der österreichischen Botschaft in Bern. Neben Botschafterin Ursula Plassnik war Oberösterreich Co-Gastgeber des Empfangs, was sich kulinarisch unter anderem in vielen Knödelvariationen, Leberkäse und einer breiten Auswahl an oberösterreichischen Bieren, von Ried über Vorchdorf (Eggenberg) bis Freistadt, niederschlug.

Nicht nur in Sachen Neutralität sollte die Schweiz Österreich als Vorbild dienen, sagte Stelzer in seiner Rede vor mehr als 300 Gästen, darunter viele Auslandsösterreicher. Aus Sicht der Bundesländer sollte sich Österreich auch vom föderalen Charakter, der in der Schweiz viel stärker ausgeprägt ist, etwas abschauen – beispielsweise was die Steuerautonomie der Kantone betrifft: Gerade für Oberösterreich sei das – bei allem Bekenntnis zum übergeordneten Ganzen – interessant, sagte Stelzer. "Derzeit fließen nur 45 Prozent der Steuerleistung aus Oberösterreich auch wieder zurück ins Land."

Auch in Bildungsfragen wünsche er sich mehr Autonomie für die Länder. "Die Universitäten sind in der Schweiz eine Angelegenheit der Kantone." So könnte man rascher und flexibler auf Herausforderungen reagieren, sagte Stelzer.

Werbung für Oberösterreich machte Botschafterin Plassnik. "Hier kennt man dieses wunderbare Bundesland ein bisschen zu wenig", sagte sie. 100.000 Nächtigungen aus der Schweiz habe man 2018 in Oberösterreich gezählt. "Da ist Potenzial nach oben."

Eine aufbauende Botschaft für die anwesenden Schweizer hatte Plassnik auch parat: Nach dem Rücktritt Marcel Hirschers könnten die Chancen der Schweizer im Skisport ja wieder steigen, sagte sie. Landeshauptmann Stelzer bremste die Hoffnungen: Mit dem Oberösterreicher Vincent Kriechmayr warte schon der nächste starke Konkurrent.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Marcel Hirscher Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Markus Staudinger Ressortleiter Oberösterreich m.staudinger@nachrichten.at