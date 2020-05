Volkshilfe: VP und FP fordern Aufklärung, SP weist Angriffe zurück

"Wir fordern von der SPÖ-Parteivorsitzenden und Landesrätin Birgit Gerstorfer eine lückenlose Aufklärung der Volkshilfe-Causa", sagte VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer am Donnerstag. Auch FP-Klubobmann Herwig Mahr verlangte eine "lückenlose Prüfung und Transparenz".

Wie berichtet, hatte es am Standort Schwertberg der SP-nahen Volkshilfe am Dienstag einen Einsatz der Finanzpolizei gegeben. Der Vorwurf des Förderbetrugs bei der Kurzarbeit steht im Raum. Mitarbeiter der mobilen Altenpflege sollen deutlich länger arbeiten müssen als in der Kurzarbeit vereinbart, was den Förderbedingungen des Bundes widerspräche. Das Ausmaß sei gravierender als in jedem anderen Fall, ist zu hören.

Volkshilfe-Geschäftsführer Bernhard Gruber weist die Anschuldigungen vehement zurück. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Hattmannsdorfer betonte, dass "gerade im sensiblen Sozialbereich Rechtsstaatlichkeit sichergestellt" sein müsse. Für Mahr ist "dieser Verdacht besonders brisant", weil die Volkshilfe als einer der größten Sozialdienstleister des Landes mehrere Millionen Euro Förderungen im Jahr bekomme.

SP-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer konterte. Er wundere sich, wie wenig Wissen in den Büros von ÖVP und FPÖ über Kurzarbeit vorhanden sei. "Diese Ahnungslosigkeit der Regierungsparteien ist erschütternd. Für die haltlosen Vorwürfe gegen die Volkshilfe wäre eine Einreichung der Ausfallsstunden beim AMS notwendig – bisher wurde keine einzige Stunde eingereicht oder abgerechnet."

Gerstorfer erklärte in der Landtagssitzung, beim Shutdown Mitte März habe der Krisenstab des Landes empfohlen, die mobilen Dienste auf das Allernötigste zurückzufahren. So sollte sichergestellt werden, dass diese das Virus nicht von Haus zu Haus tragen, sollte ein Mitarbeiter oder eine betreute Person daran erkranken. Weil die mobilen Dienste nur geleistete Stunden abgerechnet bekommen, müsse der Geschäftsführer Sorge tragen, dass er den Betrieb aufrechterhalten könne. Deshalb sei teilweise Kurzarbeit angeordnet worden. Gleichzeitig sollte aber zugesichert werden, dass man auf die Kräfte der mobilen Dienste zurückgreifen könne, sollte in der 24-Stunden-Ersatzbetreuung Personal gebraucht werden. Auf OÖN-Anfrage schloss Gerstorfer aus, dass es zu Unregelmäßigkeiten bei der Volkshilfe gekommen sein könnte.

Bei einigen Beobachtern lösen die Vorwürfe Verwunderung aus, weil die Volkshilfe als Sozialorganisation nicht gewinnorientiert ist und ohnehin überwiegend von der öffentlichen Hand – Land und Gemeinden – finanziert wird.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at