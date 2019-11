Volksanwälte: 734 Beschwerden in Oberösterreich

Denn im Gegensatz zu anderen Ländern gibt es in Oberösterreich nach wie vor keine Landesförderung für Kurzzeitpflege: ein wesentlicher Kritikpunkt im Bericht der Volksanwaltschaft für die Jahre 2017/18, der gestern dem Landtag übergeben wurde. Oder: Vom Land bekommen nicht alle Betroffenen, die als Kinder oder Jugendliche Gewaltopfer in betreuten Einrichtungen waren, eine Entschädigung, denn es gibt keine Anlaufstelle für Betroffene, die in privaten oder gemeindeeigenen Heimen untergebracht waren, lautet ein weiterer Kritikpunkt.

2017 und 2018 wurden 805 Prüfverfahren, die die oberösterreichische Landes- und Gemeindeverwaltung betrafen, von der Volksanwaltschaft abgeschlossen. In 100 Fällen, zwölf Prozent, wurde tatsächlich ein Missstand festgestellt. 734 Oberösterreicher wandten sich im Vorjahr mit einer Beschwerde an die Volksanwaltschaft, um 6,7 Prozent mehr als im Jahr davor. Die drei Volksanwälte – seit Juli Werner Amon, Bernhard Achitz und Walter Rosenkranz – sind für Bürger-Beschwerden über die Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltung zuständig.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.