Vertauschte Rollen: Kurz im Rieder Bierzelt, FPÖ in der PlusCity

Die ÖVP begeht ihren Landes-Wahlkampfauftakt am Vormittag im Festzelt der Rieder Messe, gleichzeitig startet die Bundes-FPÖ offiziell in den Wahlkampf – in der PlusCity in Pasching. Beobachter sehen vertauschte Rollen: VP-Chef Sebastian Kurz im zünftigen Bierzelt, die FPÖ-Spitze mit Norbert Hofer und Herbert Kickl im mondänen Einkaufszentrum.

Ein Klassiker zu Zeiten des zurückgetretenen Ex-Chefs Heinz-Christian Strache wäre ein großer Auftritt der FPÖ bei der Rieder Messe gewesen. Dass es so etwas heuer gar nicht spielt, liege nicht an möglichen Nachwehen der Ibiza-Affäre, sondern rein an organisatorischen Gründen in der intensiven Wahlkampfzeit, wird in der Partei versichert.

Bei der ÖVP ist Ried eine von neun Landes-Veranstaltungen binnen drei Tagen. Dafür gibt es keinen Bundes-Auftakt. Kurz tourt an einem Wochenende durch alle Bundesländer, gestern begann er in Wien. Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer tritt heute auf.

Die Rieder Messe wurde als Ort gewählt, um im Innviertel, einer Kernregion der Freiheitlichen, blaue Wähler auf die Seite von Kurz zu ziehen. Von ihm gibt es heute ein deutliches Nein zum umstrittenen Mercosur-Freihandelsabkommen und zur CO2-Steuer – als Zeichen Richtung Bauern, Konsumenten und Pendler. In der PlusCity wollen Hofer, Kickl und FP-Landesparteichef Manfred Haimbuchner Funktionäre und Wähler einschwören, den Weg mit Fokus auf Sicherheit, Familien, Schuldenabbau fortzuführen. Für die Freiheitlichen geht es Schlag auf Schlag: Nächsten Samstag soll Norbert Hofer beim Parteitag in Graz zum Chef gewählt werden.