Verschärfung der Wohnbeihilfe laut Gutachter europarechtskonform

Am Montag präsentierte er die Expertise. Für Grüne und SPÖ ist sie nicht "europarechtskonform" sondern "diskriminierend".

Seit 2018 müssen Drittstaatsangehörige in Oberösterreich eine Mindestaufenthaltsdauer von fünf Jahren, 54 Monate Erwerbsarbeit binnen der letzten fünf Jahre sowie Deutschkenntnisse auf Niveau A2 nachweisen, um Wohnbeihilfe zu erhalten. Die Volksanwaltschaft hatte in ihrem jüngsten Bericht die Novelle der oö. Wohnbeihilfe als europarechtswidrig eingestuft. Nach einer Evaluierung durch die Wohnbauabteilung des Landes hatte Haimbuchner die Verschärfung teilweise gelockert. So wurde für Bezieher einer Alterspension oder Invaliditätspension die Verpflichtung zum Nachweis des Einkommens und der Deutschprüfung wieder gestrichen.

Zusätzlich beauftragte der Landeshautmannstellvertreter, der auch für den Wohnbau zuständig ist, Mazal ein Rechtsgutachten zu erstellen. Und der Wiener Uniprofessor kommt jetzt zu dem Schluss: Die Wohnbeihilfe sei "weder als Kernleistung im Sinne der Statusrichtlinie noch der Daueraufenthaltsrichtlinie zu qualifizieren". Seine Begründung: Es gehe um eine Subjektförderung "im mittleren Segment des Wohnungsmarktes für Personen, die über ein nachhaltiges Erwerbsbeteiligungspotenzial verfügen und damit keine Hilfe der Solidargemeinschaft zur existenziellen Abdeckung des Wohnbedarfs benötigen", wird er in den Unterlagen zur Pressekonferenz zitiert.

Integrationslandesrat Rudi Anschober (Grüne) hingegen beruft sich auf ein Gutachten von Christopher Frank von der Uni Linz aus dem März 2019, welches Wohnen als "Kernleistung der sozialen Sicherheit und Sozialhilfe" sieht. Die gesonderten Anspruchsvoraussetzungen für Personengruppen wie Drittstaatsangehörige gegenüber Österreichern würden sehr wohl geltenden EU-Richtlinien widersprechen. Und die SPÖ hält der FPÖ vor: "Mit einem Privatgutachten wird Haimbuchner seine Wohnbeihilfennovelle nicht reinwaschen können", teilte SPÖ-Integrationssprecherin Roswitha Bauer in einer Presseaussendung mit.

