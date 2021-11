Versäumnisse und Chaos: Schwere Vorwürfe in Land und Bund

Viele kritische Reaktionen auf die Ankündigungen der Regierenden gab es am Freitag auf Landes- und Bundesebene.

"Jetzt ist es fix, das Totalversagen des Landeshauptmannes mündet in einem Stelzer-Lockdown", sagte SP-Landesparteichefin Birgit Gerstorfer. Ihre Partei verlangt die Offenlegung aller Prognosen seit Anfang Juli. Die VP habe erklärt, dass die dramatische Zuspitzung der Lage vor der Landtagswahl bzw. längere Zeit danach nicht prognostiziert worden sei, so der Dritte Landtagspräsident Peter Binder (SP). Die täglichen Lageberichte aus dem Kepler-Uniklinikum würden "in krassem Widerspruch" dazu stehen. SP-Klubchef Michael Lindner kündigte für die Landtagssitzung am Donnerstag eine Anfrage zum Personalmangel in den Spitälern an. Bundes-SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner sprach von einer "Bankrotterklärung" der Bundesregierung: "Was hat die Regierung im Sommer gemacht?"

"Diese Bundesregierung ist von allen guten Geistern verlassen", kommentierte FP-Bundesparteiobmann Herbert Kickl die Pläne für einen Lockdown für Ungeimpfte und eine Impfpflicht in Gesundheitsberufen. Letztere sei "an Absurdität nicht zu überbieten", da hier Hunderte Mitarbeiter fehlten.

Neos-Landessprecher Felix Eypeltauer kritisierte "Missmanagement und Zaudern der Landesregierung, nur um vor den Wahlen den Ball flach zu halten". Ausgangssperren für Ungeimpfte sehe man sehr kritisch. Ein "Lockdown-Chaos" der Bundesregierung sieht der stellvertretende Nationalrats-Klubchef der Neos, Gerald Loacker.

Die Liste MFG vermutet, dass der Lockdown für Ungeimpfte den Weg zu 1G aufbereiten soll. Landesobmann Joachim Aigner kritisierte "milliardenschwere" Ausgaben für Corona-Tests und -Impfungen, die "andernorts fehlen, um gefährdete Gruppen, insbesondere ältere Menschen mit Grund- oder Vorerkrankungen, ausreichend zu schützen" und um mehr Intensivpflegepersonal auszubilden, was man längst hätte beginnen sollen.