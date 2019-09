Verluste für SP und FP in Linz, Wels und Steyr

Dennoch schafften die Sozialdemokraten in Linz, Wels und Steyr Platz eins vor der ÖVP. Die Grünen gewannen in den drei Statutarstädten jeweils rund zehn Prozentpunkte hinzu.

In Linz stürzte die SPÖ (29,9 Prozent) mit minus 7,3 Punkten noch stärker ab als die Blauen (15,4 Prozent), die 6,7 Punkte verloren. Dennoch kam die ÖVP mit 25 Prozent nicht an die SPÖ heran. Die Grünen (18,1 Prozent) eroberten in Linz Platz drei. Im blau regierten Wels büßte die FPÖ (20,8 Prozent) 8,9 Punkte ein und landete hinter der SPÖ (29,7 Prozent) und ÖVP (26,6 Prozent) nur auf Platz drei.

In Steyr holten die Roten 37,2 Prozent (minus 2,9 Punkte), die Türkisen kamen auf 23,2 Prozent und die Freiheitlichen auf 18,2 Prozent.

