Fällt der "Lufthunderter" auf der A1 auch in Oberösterreich?

Er plädierte am Dienstag dafür zu prüfen, ob das seit 2008 bestehende Tempolimit auf der Westautobahn (A1) zwischen dem Knoten Linz und der niederösterreichischen Grenze noch nötig sei. Steinkellner argumentiert mit sinkenden NOx-Werten. Das Limit sei "aufgrund des technologischen Fortschrittes" nicht mehr erforderlich, findet er. 2021 habe das Jahresmittel 31,7 Mikrogramm betragen, 2022 trotz steigenden Verkehrsaufkommens nur mehr 29,6 Mikrogramm pro Kubikmeter, rechnete er vor. Das IG-L lege Grenzwerte von 35 Mikrogramm fest.

Das Land Salzburg will das flexible Tempo-100-Limit auf der Tauernautobahn zwischen Salzburg und Golling aufheben. Auch Steinkellners Parteikollegin, die für Umwelt zuständige LHStv. Marlene Svazek, argumentiert mit gesunkenen NOx-Werten. In Tirol mobilisierten zuletzt die Frächter gegen das IG-L-Tempolimit auf der Inntalautobahn (A12) und der Brennerautobahn (A13), Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) will aber dabei bleiben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Günther Steinkellner Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.