Storchenfeier: Verfahren gegen Haimbuchner und Bürgermeister Piritsch

Gegen beide laufen Verwaltungsstrafverfahren, weil sie die Corona-Regeln gebrochen haben könnten, wie die OÖNachrichten erfahren haben.

Unter jenen 17 Personen, gegen die Verfahren der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land laufen, sind Haimbuchner und Piritsch. Wie berichtet, hatte die Behörde wenige Tage nach der Storchenfeier Erhebungen eingeleitet. Es wird geprüft, ob gegen Corona-Schutzmaßnahmen verstoßen wurde. Vier Erwachsenen aus zwei Haushalten plus sechs Kinder dürfen sich laut Corona-Regeln treffen. Bei der Storchenfeier beim Amtsleiter der Gemeinden Steinhaus sollen es aber deutlich mehr gewesen sein.

Piritsch bestätigte den OÖNachrichten am Mittwoch, dass ein Verfahren gegen ihn läuft. Kommentar dazu gibt er keinen ab. Was Haimbuchner betrifft, haben verlässliche Quellen den OÖN bestätigt, dass er unter den 17 betroffenen Personen ist. Er hat bisher damit argumentiert, dass er in seiner Funktion als Gemeinderat dem frisch gebackenen Vater gratuliert und ein Geschenk übergeben und die „Storch-Aufstellung“ nach rund 20 Minuten verlassen habe. Piritsch hat kurz nach Bekanntwerden der Feier im März betont, dass er kein Problem in dem Treffen sehe: „Man kann auch auf dem Gehsteig Leute treffen.“ Die Feier hat als Garagenparty außerhalb des Hauses stattgefunden.

Die möglichen Strafen: Für die Teilnahme an einer Veranstaltung beträgt der Strafrahmen bis zu 1450 Euro, ebenso für die Verletzung der Ausgangsbeschränkungen. Die Nichteinhaltung des Mindestabstandes kann bis zu 500 Euro kosten.

Haimbuchner wurde zwei Tage nach der Storchenfeier positiv auf Corona getestet und musste ins Spital. Er erkrankte schwer und musste acht Tage auf der Intensivstation verbringen und künstlich beatmet werden. Derzeit erholt sich Haimbuchner zuhause. Laut seinem Büro könnte er sich nächste Woche öffentlich persönlich zu Wort melden. Für die Amtsausübung dürfte es aber noch länger dauern.

