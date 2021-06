Vanessa Fuchs neue ÖH-Vorsitzende an JKU

Fuchs tritt ihr Amt mit 1. Juli an und folgt Mario Hofer (AG). Als Schwerpunkte kündigte Fuchs ein Wiederbeleben des wegen Corona stark reduzierten Studentenlebens auf dem Campus und die Digitalisierung in der Lehre an. Hofer blickte angesichts der Krise auf eine turbulente Zeit in den vergangenen drei Semestern zurück. Als Stellvertreter wurden Stefan Burgstaller (Junos) und Claudia Casagranda (AG) gewählt.