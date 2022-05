US-Botschafterin: "Oberösterreich ist ein Powerhouse"

„Oberösterreich ist ein Industrie-Powerhouse“, beschrieb Kennedy die vielfältigen Handelsbeziehungen zwischen Oberösterreich und den USA. „Die USA sind nicht nur ein zentraler Wirtschaftspartner Oberösterreichs, sondern auch ein wesentlicher politischer Partner für unsere Republik und Europa“, sagte Stelzer. Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen sei es umso wichtiger, Kooperationen zu stärken.

Kennedy war bereits am Sonntag angereist, um an der Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen teilzunehmen. Am Montag absolvierte sie neben dem Antrittsbesuch im Landhaus auch Termine in der voestalpine sowie im Linzer Körnergymnasium. Beeindruckt zeigte sich Kennedy von der Lehrlingsausbildung. Sie verwies auf das jüngst von US-Arbeitsminister Marty Walsh und Ex-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (VP) unterzeichnete Memorandum of Understanding (MoU), das einen intensiveren Austausch dazu einleiten soll.

Generell lege sie großen Wert darauf, bei ihren Besuchen mit jungen Menschen in Kontakt zu treten und Visionen und Gedanken der jungen Generation kennenzulernen. Österreich und die USA seien eng verbunden, das solle auch in nachfolgenden Generationen so sein. Besonders wichtig sei die Teilhabe junger Menschen an demokratischen Prozessen, sagte Kennedy.

Antrittsbesuch: OÖN-TV hat Botschafterin Kennedy drei Fragen gestellt.