Unterstützer von Wojak sammeln Unterschriften

Eine Welle der Solidarität für Georg Wojak löst das Abberufungsverfahren gegen den Braunauer Bezirkshauptmann aus. Auch Unterschriftenaktionen laufen bzw. werden vorbereitet – etwa in Hochburg-Ach. Dort steht die Franz-Xaver-Gruber-Gemeinschaft mit Obmann Gerhard Haring hinter Wojak. Dieser habe viel für Kultur und Soziales geleistet und den Service der Behörde stark verbessert.

Der Bürgermeister von St. Johann/Walde, Gerhard Berger (SP), sagt, es könne nicht sein, Wojak wegen Bagatellen Amtsmissbrauch vorzuwerfen. Ohne Spielraum finde man niemanden für Führungspositionen. Protest- E-Mails gingen an Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) – beispielsweise von Richard Niedermüller, Rotkreuz-Ortsstellenleiter in Riedersbach/Eggelsberg, und vom früheren Braunauer Amtsarzt Josef Brandmayr. Sogar der Bezirkshauptmann von Deutschlandsberg (Steiermark), Helmut-Theobald Müller, meldete sich bei den OÖN und sagte, dass Wojak ein Vorbild an Pflichtbewusstsein und Menschlichkeit sei. Wie berichtet, wirft das Land Wojak vor, in zumindest 25 Fällen rechtswidrige Weisungen erlassen zu haben, mit denen Strafen reduziert, ausgesetzt oder in Ermahnungen umgewandelt wurden.

Einige Unterstützer vermuten, dass Wojak Missgunst von Führungskräften und Belegschaftsvertretern zum Verhängnis geworden sei. Das sei „falsch“, sagt Landespersonalvertreter Peter Csar. Für so etwas würde er sich nie hergeben. Fraglich ist, warum Landesamtsdirektor Erich Watzl Wojak noch im März in den höchsten Tönen lobte. Weil er hinter seinen Leuten stehe und es damals solche Fakten nicht gegeben habe, sagt Watzl.

Am Mittwoch nahm jene Kommission ihre Arbeit auf, die ein Gutachten erstellen wird, anhand dessen die Entscheidung über die Abberufung Wojaks fällt. Geleitet wird sie von Hilde Hartl, Chefin der Personalobjektivierungsstelle des Landes. In der Kommission sind Landes-Präsidialdirektorin Antonia Licka, Landes-Personalabteilungs-Leiter Helmut Ilk, Markus Kitzberger, Vizepräsident des Landesverwaltungsgerichts, und die Personalberater Andrea Schörghofer-Tomassich und Thomas Stummer.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at