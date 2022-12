Am Montagmorgen begann im Linzer Landhaus die dreitägige Debatte über das Landesbudget für das Jahr 2023. In nüchternen Zahlen: 8,144 Milliarden Euro stehen auf der Ausgabenseite, bei 8,054 Milliarden Euro Einnahmen. Ein Defizit von 90 Millionen Euro. Doch die Zahlen sagen nicht alles. Es sind auch die Umstände, die mit diesem Budget vermittelt werden. Im Mittelpunkt am Vormittag: Landeshauptmann Thomas Stelzer, der als verantwortlicher Finanzreferent mit seiner Budgetrede die Debatte