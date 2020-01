Ungewisse Zukunft für Anschobers Initiative

Zum letzten Mal wird Rudi Anschober (Grüne) morgen zur Lehrlingskonferenz in Linz bitten. Der Termin ist schon seit mehreren Monaten vorbereitet, Anschober hat ihn noch in seiner Zeit als Integrations-Landesrat fixiert. In seiner nunmehrigen Funktion als Sozialminister hat Anschober keine Zuständigkeit mehr dafür. "Die Initiative wird weitergehen. Auf welche Art und von wem genau getragen, wird in den nächsten Wochen geklärt", so der Minister auf OÖN-Anfrage.

Eine Kernforderung der Initiative "Ausbildung statt Abschiebung" sei seit Dezember umgesetzt: Ein Abschiebestopp für all jene Asylwerber, die sich derzeit in einer Lehre befinden. Es gebe aber noch viel zu tun, betont Anschober. Dazu gehört eine Möglichkeit, nach einem erfolgreichen Lehrabschluss auch arbeiten zu können, sowie ein Abschiebestopp in vergleichbaren Ausbildungen. Also auch für Schüler und Studenten. Anschober hätte dies auch gerne im Regierungsabkommen fixiert, die ÖVP sagte Nein. "Aber ich werde mich natürlich auch in der Regierung für eine gute Lösung engagieren", betont der Sozialminister. 80.000 Unterstützer, 145 Gemeinden und über 2000 Unternehmen haben sich der Initiative bisher angeschlossen. (eiba)

