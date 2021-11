Ungeimpfte Heim-Mitarbeiter müssen zum verpflichtenden Arztgespräch

Mit einem 5-Punkte-Plan will Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) den steigenden Infektionszahlen in Altenheimen begegnen. Zentral ist dabei ein verpflichtendes Arztgespräch, das ungeimpfte Mitarbeiter führen müssen. So wolle man Fragen aufklären und „die Entscheidungsfindung begleiten“, erklärt Hattmannsdorfer. Eine Verpflichtung zur Covid-Impfung ist dies nicht, diese kann nach dem Gespräch immer noch abgelehnt werden. Angesichts einer Impfquote von 63,4 Prozent bei Mitarbeitern in Pflegeheimen, sei es aber notwendig Maßnahmen zu ergreifen. Davon hält auch Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am KUK, viel: „Ich selbst habe unzählige solcher Gespräche geführt. Nicht alle im Erfolg. Aber jeder, bei dem man die Bedenken ausräumen konnte, ist ein Gewinn.“ Ein entsprechende Vorgabe würde er auch für Mitarbeiter in Spitälern „sehr begrüßen“.

Für Altenheimbewohner – von ihnen sind 82,6 Prozent immunisiert – und deren Angehörige werden Impf-Sprechtage eingeführt. Außerdem kündigt Hattmannsdorfer eine strenge Kontrolle des 2G-Nachweises bei Besuchern an. Weitere Punkte des Stufenplans: Drei Teams der Heimaufsicht des Landes unterstützen die Träger vor Ort, was die Schutzmaßnahmen betrifft. Und bei einem Cluster ab fünf Personen werde ein "aktives Clustermanagement eingeleitet", sagte Hattmannsdorfer. Die Heimaufsicht kontaktiert zusätzlich zur Gesundheitsbehörde die betroffene Einrichtung, um gemeinsam eine "standardisierte Checkliste abzuarbeiten". Mit Stand Donnerstag waren in 65 oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen 181 Mitarbeiter und 107 Bewohner positiv auf Covid-19 getestet. Zwei Beschäftigte und 13 Bewohner müssen im Spital behandelt werden. Bereits diese Woche wird in den Alters- und Pflegeheimen die Auffrischungsimpfung abgeschlossen. 77 Prozent der impfbaren Bewohner haben sich einen dritten Stich geben lassen. Ein zufriedenstellender Wert, denn nicht alle könnten geimpft werden, so der Soziallandesrat. „Wir haben zwei Aufgaben: Unsere Liebsten zu schützen und unsere gesamtgesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen“, so Hattmannsdorfer.