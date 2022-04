Umstrittene VP-Aufträge

Werbeaufträge von FP-Landesregierungsbüros in Höhe von rund 140.000 Euro an die PR-Agentur von Stefan Magnet sind in der oberösterreichischen Landespolitik längst ein unangenehmes Thema. Magnet wird vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands als ein "Kopf der extremen Rechten" bezeichnet, er betreibt auch eine Medienplattform, auf der er Verschwörungstheorien veröffentlicht.

Nun berichtet der "Standard", dass auch die Landes-ÖVP in früheren Jahren Aufträge an Magnets Agentur vergeben hat, konkret die Büros des ehemaligen Landeshauptmannes Josef Pühringer sowie der früheren Wirtschaftslandesrätin Doris Hummer und die Gesundheitsabteilung des Landes. Insgesamt werden fünf Aufträge in Höhe von 19.000 Euro bestätigt.

Aus der ÖVP hieß es, man gehe davon aus, dass nach bestem Wissen und Gewissen entschieden worden sei. Das reicht SPÖ, Grünen und Neos aber nicht aus: Man sehe "dringenden Erklärungsbedarf seitens der ÖVP", so SP-Landesgeschäftsführer Florian Koppler.