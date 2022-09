Umfrage-Verluste der Landes-VP vor schwarz-blauer Klausur

In Arbeitsklausur geht heute Abend in Gmunden das schwarz-blaue Landesregierungsteam. Auf dem Programm stehen unter anderem die Vorbereitung auf den Herbst und das Budget für 2023 sowie eine generelle Abstimmung der Koalitionsarbeit bald ein Jahr nach der Landtagswahl 2021.

Gesprächsstoff für die Klausur liefert auch eine am Wochenende publizierte Umfrage, in der die ÖVP auf Landesebene mit 28 Prozent auf Platz zwei hinter der FPÖ (29 Prozent) ausgewiesen wird. FP-Chef und LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner zeigte sich erfreut darüber, "auch wenn wir Umfragen immer mit Vorsicht genießen". Gleichzeitig betonte er: "Die breite Zustimmung spüren wir auch bei Gesprächen mit der Bevölkerung."

Auch in der VP-Parteizentrale im Heinrich-Gleissner-Haus werden die Umfragen aufmerksam verfolgt und mit eigenen Daten verglichen. Zuletzt war die Landes-VP Anfang des Sommers mit einer Umfrage im Feld. Auch dabei sollen sich Verluste vom Landtagswahl-Ergebnis gezeigt haben – von 37,6 auf rund 32 Prozent. Die FPÖ kommt in dieser Umfrage dem Vernehmen nach auf rund 22 Prozent.

"Oberösterreich gut gerüstet"

In Erwartung eines schwierigen Herbsts hat VP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger die Ausgangslage für Oberösterreich anhand einiger Kennzahlen ausgearbeitet. Mit durchaus erfreulichen Ergebnissen, wie er sagt.

So weise Oberösterreich den geringsten Anteil aller Bundesländer an Personen auf, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen sind (zwölf Prozent, Bundesschnitt: 17 Prozent). Das durchschnittliche verfügbare Jahreshaushaltseinkommen sei mit 46.544 Euro (im Schnitt der Jahre 2018–2020) hinter Niederösterreich das zweithöchste. Bei den jährlichen Wohnkosten weise Oberösterreich den zweitniedrigsten Wert in ganz Österreich auf.

Und auch beim Wirtschaftswachstum und beim Rückgang an Arbeitslosigkeit gebe es erfreuliche Zahlen. "Die schwierigen Zeiten halten an, aber Oberösterreich ist weiter gut gerüstet", so Hiegelsberger.