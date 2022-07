Ukraine-Vertriebene: Nur noch wenige Neuankünfte

7728 Ukrainer sind derzeit in Österreich gemeldet. Seit mehr als einem Monat erhöht sich diese Zahl kaum noch. Der Höhepunkt des Zustroms an Kriegsvertriebenen aus der Ukraine scheint vorerst erreicht. Einige Ukrainer würden sich auch bereits wieder auf den Weg zurück machen, sagt Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) im OÖN-Gespräch.

Dennoch gibt es Herausforderungen zu meistern. Zum einen sucht das Integrationsressort vor allem im Zentralraum Unterkunftsmöglichkeiten für Ukrainer. Zu Beginn des Krieges hatten viele Oberösterreicher Vertriebene bei sich zu Hause aufgenommen. "Nach mehr als vier Monaten gibt es auf beiden Seiten manchmal den Wunsch auf eine Umquartierung", sagt Hattmannsdorfer. Wer Quartiere anzubieten hat, kann das über ooe.gv.at/ukraine melden.

Tempo durch Digitalisierung

Zum anderen habe sich gezeigt, dass es Verbesserungsbedarf bei der Bearbeitung von Grundversorgungsanträgen und bei der Wohnungsvermittlung gebe.

So gab es beispielsweise in einigen Fällen Beschwerden wegen wochenlangen Wartens auf die Grundversorgung. Hier müsse man etwas ändern, sagt Hattmannsdorfer, der das Integrationsressort im Herbst des Vorjahres übernommen hat. Mehr Tempo soll eine Digitalisierung des Vorgangs bringen.

Derzeit läuft die Bearbeitung von Grundversorgungsanträgen mit schriftlichen Antragsformularen und Listen, die zwischen den Antragsstellen und den Sachbearbeitern des Landes Oberösterreich hin- und hergeschickt werden. Eine digitale Erfassung des Antrags werde diesen Vorgang beschleunigen.

Insgesamt, sagt Hattmannsdorfer, habe die Aufnahme ukrainischer Kriegsvertriebener in Oberösterreich aber sehr gut funktioniert – auch im Vergleich zu anderen Bundesländern. Zu Beginn des Krieges hätten Oberösterreich und Wien den Großteil aller Neuaufnahmen abgewickelt.

Jetzt habe Oberösterreich die Vorreiterrolle in der Arbeitsmarktintegration ukrainischer Vertriebener. "35 Prozent aller Ukrainer im erwerbsfähigen Alter sind bereits in einer Beschäftigung, weitere 50 Prozent sind in einem Arbeitsmarktvermittlungsverfahren", sagt Hattmannsdorfer. "Damit sind wir doppelt so stark wie andere Bundesländer aufgestellt."

Insgesamt sollte man im Sinne der Arbeitsmarktpolitik hochqualifizierten Ukrainern "ein aktives Angebot machen, auch wenn sie noch nicht bei uns sind", sagt Hattmannsdorfer – unter anderem mit speziellen Programmen und dem Erlass von Studiengebühren an Universitäten. Er sehe darin "eine enorme Chance für den Arbeitsmarkt", sagt Hattmannsdorfer. Daher sollte man Anreize schaffen. (mst)