Ukraine-Flüchtlinge: Land schnürte Deutschförderangebot

Vorerst umfasst es 75 Kurse in allen Landesteilen, die ersten sollen kurz nach Osten starten, berichtete Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) in einem Gespräch mit Medien. Sein Motiv: Viele der Geflüchteten dürften wohl länger in Österreich bleiben - ihre Integration sei nur durch Deutsch und Arbeit möglich.

An den polizeilichen Registrierungsstellen in Oberösterreich sind zuletzt 5.371 Personen als Vertriebene erfasst worden. So erhalten sie die blaue Vertriebenenkarte als Voraussetzung für den Zugang zum Arbeitsmarkt und Leistungen aus der Grundversorgung sowie zum kostenlosen Besuch von Deutschkursen. Hattmannsdorfer rechnet damit, dass rund 3.000 von ihnen für solche Kurse infrage kommen. Das mehrstufige Sprachförderpaket wurde in Abstimmung mit dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF), dem Berufsförderungsinstitut (BFI) und der Volkshochschule (VHS) Oberösterreich entwickelt. Für dieses Kursprogramm stehen zusätzliche 100 Lehrpersonen - darunter pensionierte Pädagogen - zur Verfügung, die sich nach entsprechenden Aufrufen über die Medien gemeldet haben.

Der Einstiegskurs "Hallo in Oberösterreich" soll das Erlernen grundlegender Sprachkenntnisse zur Kommunikation ermöglichen und Informationen über Oberösterreich, dessen Gesellschaft und Werte vermitteln. Ein bereits vorhandenes Spezialangebot ist "Mama lernt Deutsch", das sich vorrangig an Mütter mit betreuungspflichtigen Kindern richtet - während des Kurses wird zusätzlich eine Kinderbetreuung angeboten. 70 ukrainische Mütter nützen es bereits. Darüber hinaus ist eine Sprachqualifikation in Kursen geplant, die mit einem staatlich anerkannten Zertifikat auf den Niveaus A1 bis C1 abschließen und damit auch zur beruflichen Qualifizierung beitragen. Dazu kommt unter anderem auch eine AMS-Ausbildung für "Deutsch für den Arbeitsmarkt".

Die Flüchtlingsströme aus der Ukraine nach Österreich gehen zwar aktuell zurück. Das Land Oberösterreich rechnet aber mit einer neuerlichen Zunahme und hält deshalb weiterhin Notschlafquartiere bereit, versicherte Hattmannsdorfer. Deren Zahl wurde zuletzt von 1.200 auf 500 Plätze pro Nacht reduziert, von denen bis zu 300 belegt waren. Die Kapazität könne aber jederzeit innerhalb von 24 Stunden wieder erhöht werden.