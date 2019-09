Türkises Land, rote Tupfer und nur ein blauer Punkt

Ein türkiser Teppich: So dominant war selten noch eine Farbe auf der Ergebniskarte Oberösterreichs: In 412 von 438 Gemeinden im Land erreichte gestern die ÖVP Platz eins. Im Innviertel ist jede einzelne Gemeinde türkis, ebenso wie in drei von vier Mühlviertler Bezirken (Rohrbach, Urfahr-Umgebung und Freistadt) sowie in den Bezirken Grieskirchen und Eferding.

Stimmenstärkste Parteien in den Gemeinden Bild: OÖN Grafik

Auch im Linzer Umland errang die ÖVP in etlichen Gemeinden Platz eins – beispielweise in Leonding, Oberösterreichs viertgrößter Stadt. "Das ist eine Sensation", sagt der Leondinger VP-Stadtparteichef Franz Bäck. Voran liegt die ÖVP auch in allen Bezirkshauptstädten (mit Ausnahme der Statutarstädte Linz, Wels und Steyr).

Blauer Absturz quer durchs Land: Des einen Gewinn ist des anderen Verlust: In 72 Gemeinden in Oberösterreich hatten die Freiheitlichen 2017 den ersten Platz erreicht. Gestern war das nur noch in St. Pankraz der Fall, wo die FPÖ mit 38,7 Prozent die Nase vor der ÖVP (28,9) hatte. Selbst in der FP-Hochburg St. Georgen am Fillmannsbach im Innviertel (siehe untenstehender Artikel) ist die ÖVP diesmal auf Platz eins – ebenso wie in Steinhaus, der Heimatgemeinde von FP-Landesparteichef Manfred Haimbuchner. Ein Minus von zehn Prozentpunkten musste die FPÖ in Wels, wo sie mit Andreas Rabl den Bürgermeister stellt, hinnehmen. "Wir sind mit 20,8 Prozent aber über dem Bundesschnitt: Das zeigt, dass die Menschen unsere Arbeit trotz allem, was passiert ist, schätzen", sagt Rabl.

> Video: Umfrage vor dem Landhaus

Rote Statutarstädte: Platz eins ging in Wels – ebenso wie in Steyr und Linz – an die SPÖ. In Wels erreichte die SPÖ 29,7 Prozent. Gegenüber 2017 ist das ein Verlust von 4,1 Prozentpunkten. Im vorläufigen Endergebnis (ohne Wahlkarten) liegt die SPÖ auch in Linz mit 29,9 Prozent (–7,4) unter der 30-Prozent-Marke. "Aufgrund der Stärke der Grünen verliert die SPÖ in den großen Städten überdurchschnittlich", sagt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP): "Es ist das schlechteste Ergebnis, das die SPÖ je hatte." Es sei jedenfalls kein Auftrag, in eine Regierung zu gehen. In Steyr kamen die Sozialdemokraten auf 37,2 Prozent. "Zwischen Steyr und der Bundesebene liegen Welten", sagt der Steyrer Bürgermeister Gerald Hackl (SP). "Wir haben mit Spitzenkandidat Markus Vogl sehr gut abgeschnitten. Das bestärkt uns, auch wenn der Wahltag kein guter Tag für die Sozialdemokratie im Gesamten war."

> Video: Christian Ortner von OÖNTV analysiert, wie Oberösterreich gewählt hat

Grüne Hochburgen in Linz und Umgebung: Für Platz eins reichte es für die Grünen zwar in keiner Gemeinde im Land. Ein Blick auf die grünen Top-Ten-Ergebnisse in Oberösterreich zeigt aber: Acht der zehn grünen Top-Gemeinden sind in Linz und dessen Umland – darunter die Hochburgen Ottensheim (28,6 Prozent), Puchenau (22,7) und Gallneukirchen (22) sowie Linz selbst, wo die Grünen mit 18,1 Prozent Platz drei vor der FPÖ (15,4) erreichten.

> Hochburgen: Wo die Parteien an besten waren

> Den Wahltag können Sie mit unserem Live-Ticker Revue passieren lassen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Manfred Haimbuchner

Wahlkampf Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.