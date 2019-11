Am deutlichsten wird Grünen-Landtagsklubobmann Gottfried Hirz: "Die Sondierungen sind gut verlaufen, ich gehe davon aus, dass der Bundesvorstand am Wochenende grünes Licht für Koalitionsverhandlungen geben wird", sagt Hirz. Fraktionskollegin Maria Buchmayr sieht in Türkis-Grün eine "Chance", nicht nur eine "bisher einzigartige" für grünes Mitregieren im Bund, sondern auch für "nachhaltige Entwicklung". "Derzeit schaut es danach aus", fasst Christian Dörfel, VP-Landtagsabgeordneter aus Steinbach an der Steyr, die Erwartungen über türkis-grüne Koalitionsverhandlungen zusammen. Den "Teufel im Detail sehen allerdings VP- wie Grün-Abgeordnete: Es komme darauf an, wie ein künftiges Koalitionsübereinkommen gestaltet werde.

Frage der Details

Ob detailliert oder mit inhaltlichen Spielräumen, darüber gibt es auch unter den Landtagsmandataren unterschiedliche Meinungen. Es brauche "gewisse Spielräume", das gelte für jede Koalition, meint Dörfel. Gemeindebundchef Hans Hingsamer fände es dagegen "gut, wenn Details abgestimmt werden". Eine "einfache Konstellation" werde es jedenfalls nicht werden. VP-Chef Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler hätten gegenüber ihren Wählern bereits so etwas wie eine "Bringschuld", meint Landtagspräsident Viktor Sigl.

Trotzdem: In der Landtagssitzung kamen schwarz-grüne Uneinigkeiten zu Tage. Am deutlichsten bei einem SP-Antrag, den die Grünen unterstützten und dessen Dringlichkeit von ÖVP und FPÖ abgelehnt wurde. Es ging, wieder einmal, um die Kindergarten-Nachmittagsgebühren. Im Antrag wurde eine zusätzliche Förderung für Kindergartengruppen zu den "Randzeiten" gefordert.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz

Werner Kogler Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Heinz Steinbock Redakteur Innenpolitik h.steinbock@nachrichten.at