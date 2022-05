TU Linz: Arbeitstreffen bei Stelzer

Die herbe Kritik am Gründungsgesetz für die geplante Technische Universität (TU) in Linz will Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) berücksichtigen und "als Chance" sehen, um "die neue TU bestmöglich zur Entfaltung zu bringen", wie er gestern betonte. Man habe bereits begonnen, die Stellungnahmen aus der parlamentarischen Begutachtungsphase einzuarbeiten.

Grundsätzlich müsse man mit dieser Kritik "professionell umgehen", sagte der Landeshauptmann. Bereits Mittwochabend lud Stelzer in Linz zu einem Arbeitstreffen über das Projekt TU, an dem neben dem Landeshauptmann auch Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP), JKU-Rektor Meinhard Lukas, Gerhard Eschelbeck, Ex-IT-Sicherheitschef von Google und Leiter der Konzeptgruppe der neuen TU, sowie Elmar Pichl, Sektionschef im Wissenschaftsministerium, teilnahmen. Stelzer habe sich dabei vehement für gemeinsame konstruktive Lösungen eingesetzt, die man nun auch in die Wege leiten werde, hieß es. Ziel sei es, den Gesetzgebungsprozess nun rasch – im Idealfall noch vor dem Sommer – abzuschließen, sagte Stelzer.

Im Laufe der Begutachtungsfrist war nicht nur das Gründungsgesetz kritisiert, sondern auch der Zeitplan für die TU – ein Start ist im Laufe des Jahres 2023 angepeilt – als "illusorisch" bewertet worden.

Ex-Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl und Universitätsprofessor Fritz Schneider von der Initiative Wirtschaftsstandort Oberösterreich (IWS) drängten gestern auf ein klares Konzept für die TU mit einem realistischen Zeitplan und klar definierten Zuständigkeiten.