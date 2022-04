TU: Gründungspräsident für die ersten vier Jahre

Die neue Technische Universität (TU) in Linz soll in ihren ersten vier Jahren nicht von einem Rektor, sondern von einem Gründungspräsidenten bzw. einer -präsidentin geführt werden. Das sieht der Gesetzesentwurf zur Gründung der TU vor, der gestern in Begutachtung geschickt wurde.

Gewählt werden soll dieser Präsident nach einer internationalen Ausschreibung von einem neunköpfigen Gründungskonvent. Drei Mitglieder des Konvents werden auf Vorschlag des Bildungsministers bestellt, je zwei dürfen das Land Oberösterreich und die Infrastrukturministerin vorschlagen und je eines der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) und die Forschungsförderungsgesellschaft (FFG).

Hauptaufgaben des Präsidenten sind unter anderem die Vorbereitung des Betriebs der Uni, die Erteilung von Lehraufträgen sowie die Erarbeitung von Vorschlägen für die Studienpläne. Für die Organisation der Verwaltung muss von der neuen Leitung außerdem eine GmbH gegründet werden.

Dieser Präsidentenposten ist jedoch nicht das einzige Novum, das mit der Gründung der Linzer TU verbunden ist.

Pilotprojekt

So soll die TU nicht wie die anderen öffentlichen Universitäten dem aktuellen Universitätsgesetz (UG) unterliegen, sondern es soll für die TU in einem zweiten Schritt unmittelbar vor Aufnahme des Regelbetriebs 2023/24 ein eigenes Universitätsgesetz beschlossen werden. Die TU könnte damit auch ein "Pilotprojekt" für künftige Reformen im Universitätsbereich werden.

Als Ziele werden 5000 Studierende im Studienjahr 2030/31 bzw. 6300 Studierende sowie 150 Professorinnen und Professoren bis 2036/37 ausgegeben.

Bis zur Aufnahme des regulären Betriebes im Herbst 2023/24 erfolgt die Finanzierung der Vorbereitung durch den Bund. Dafür vorgesehen sind vorerst 18,4 Millionen Euro. Ab dem Regelbetrieb trägt auch das Land im Rahmen einer 15a-Vereinbarung zur Finanzierung bei.