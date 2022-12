Trotz schlechter Aussichten ein Rekordbudget

Mit einem Volumen von mehr als acht Milliarden Euro ist der Landeshaushalt 2023 ein Rekordbudget. Denn noch sprudeln, auch aufgrund der hohen Inflation, die Staatseinnahmen und damit auch die Ertragsanteile des Landes.

In den kommenden Jahre gehen die Einnahmen zurück: Im Zeitraum bis 2026 sind laut Finanzministerium für das Land 700 Millionen Euro weniger zu erwarten als ursprünglich prognostiziert, bei den Gemeinden seien es 260 Millionen Euro weniger.

Die Finanzschulden des Landes erhöhen sich schon jetzt auf 1,28 Milliarden Euro. Trotzdem hebt Stelzer Ausgabenerhöhungen und Investitionen hervor. Der sogenannten "Zukunftsfonds" werde mit jährlich 200 Millionen Euro dotiert, er soll Investitionen in Klimaschutz, Digitalisierung und wirtschaftlichen Wandel in der Zeit der Krisen unterstützen, an "frischem Geld" umfasst er jedoch nur 61 Millionen Euro, das Übrige wird aus den Basisbudgets der Ressorts finanziert. Mit laut Stelzer 1,5 Milliarden Euro ist das Gesundheitsbudget der größte Brocken. Diese Rechnung umfasst neben dem regulären Budget von 1,2 Milliarden Euro auch Bundesmittel, die vom Land weitergegeben werden.

110 Millionen Euro sollen für Forschung, 221 Millionen Euro für den öffentlichen Verkehr aufgewendet werden. Für die Kinderbetreuung – ein Dauer-Kritikthema von SPÖ, Grünen und Neos– gibt es 304 Millionen Euro Die Teuerungs-Hilfsmaßnahmen beziffert Stelzer mit rund 48 Millionen Euro, alle Sozialleistungen werden an die Inflation angepasst.