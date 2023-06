Trauer um Ex-Staatssekretärin Beatrix Eypeltauer (93)

Ex-Staatssekretärin Beatrix Eypeltauer (SP) ist am Donnerstag, 15. Juni, im Alter von 93 Jahren verstorben. Das gab die Stadt Linz heute bekannt. Eypeltauer - geboren am 10. Juli 1929 in Linz, war von 1975 bis 1983 als SPÖ-Mandatarin Abgeordnete zum Nationalrat.

Unter Bundeskanzler Bruno Kreisky wurde sie 1979 Staatssekretärin im Bundesministerium für Bauten und Technik und war auch in den nachfolgenden Kabinetten in dieser Position bis zu ihrer Pensionierung 1987 tätig.

Sie war auch Mitglied des Landesvorstandes des Bunds Sozialistischer Akademiker Oberösterreich und Mitglied des Bezirksvorstandes der SPÖ Linz-Stadt. Von 1975 bis 1987 war Eypeltauer Präsidentin der oberösterreichischen Mietervereinigung.

Eypeltauer studierte nach der Matura 1948 am Realgymnasium für Mädchen in Linz Rechtswissenschaften an der Universität Wien und wurde 1952 promoviert. Beatrix Eypeltauer war die Tochter des Linzer Bürgermeisters Ernst Koref und der Schauspielerin und Dramatikerin Elmire Koref.

„Mit Beatrix Eypeltauer verliert die Stadt Linz eine verdiente Persönlichkeit der Politik und des öffentlichen Lebens, die sich in ihren Funktionen als Staatssekretärin und Abgeordnete zum Nationalrat kontinuierlich für die Belange der Stadt Linz und des Bundeslands Oberösterreich eingesetzt hat. Sie blieb ihrer Geburtsstadt Linz stets verbunden und galt als eine ‚Grande Dame' der Bundes-Politik. Ihr Engagement galt vor allem der sozialen Gerechtigkeit und dem sozialen Zusammenhalt über Parteigrenzen hinweg. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen, vor allem ihrem Sohn, dessen Familie und ihrem Enkel“, kondoliert der Linzer Bürgermeister Klaus Luger.

Beatrix Eypeltauer Sohn ist der Linzer Rechtsanwalt Ernst Eypeltauer, ihr Enkel Neos-Landesparteichef Felix Eypeltauer.

