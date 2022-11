Landeshauptmann Stelzer spricht sich für Gaspreisdeckel aus

Schon zu lange würden Menschen und Betriebe auf die Unterstützung der EU warten, sagte Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) am Freitag. Er hoffe auf einen EU-weiten Gaspreisdeckel, „aber wenn das nicht gelingt, muss es in Österreich wie bereits in Deutschland eine eigene Gaspreis-Unterstützung geben“.