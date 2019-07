Landeshauptmann bis zur Pension? Das hat sich Thomas Stelzer vorgenommen. Im OÖN-Sommerinterview spricht der VP-Landesparteichef auch über das Ibiza-Video, Migration und die Verhandlungen mit der Stadt Linz. Die ÖVP liegt weit vorne in den Umfragen, sowohl in Oberösterreich als auch im Bund. Gehen Sie locker in die nächsten Wahlen? Thomas Stelzer: Es ist erfreulich, dass wir vorne liegen. Aber das ist eine Momentaufnahme. Wir wissen, für den Zuspruch der Bürger muss man konsequent arbeiten.