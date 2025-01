Thomas Stelzer: „Das schmeckt vielen nicht, freut auch mich nicht“

OÖN: Herr Landeshauptmann, wie fühlt es sich aktuell an, ein ÖVP- Spitzenpolitiker zu sein? Stelzer: Wenn man sich entscheidet, in der Politik tätig zu sein, darf man nicht nur für den Augenblick denken. Es gibt Phasen, da geht das leichter von der Hand, und es gibt Phasen, da ist es herausfordernder. Das ist zurzeit sicher so. Unsere Republik steht an einem Scheitelpunkt, und wir haben in der Entwicklung der Volkspartei auf Bundesebene eine Phase, die uns viele grundsätzliche Bewertungen