Teuerung: Land will bei Bedarf „zusätzlich helfen“

Gmunden/Linz. Das Budget 2023 sowie der herausfordernde Herbst und Winter standen im Mittelpunkt der Klausur des schwarz-blauen Landesregierungsteams in Gmunden. Man erwarte, dass die nächsten Monate für viele Menschen sehr herausfordernd werden - insbesondere sobald die Preissteigerungen im Energiebereich in den Geldbörsen ankommen, so der Ausblick von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP).

Das Budget 2023 solle daher „im Zeichen der Unterstützung für die Menschen in schwierigen Zeiten stehen“, kündigten beide an. „Wenn wir feststellen, dass die bisherigen Hilfen von Bund und Land nicht reichen, werden wir den Menschen zusätzlich helfen“ Bei der Klausur wurden mögliche Unterstützungen (u. a. bei Heizen, Wohnen, Pendeln) erörtern. Die genauen Maßnahmen sollen, so Schwarz-Blau, bei Bedarf auf die Situation abgestimmt werden.

Kritik kam von der Opposition. Grünen-Klubchef Severin Mayr gab sich verärgert, dass die Klausur ohne konkrete Entlastungsmaßnahmen zu Ende gegangen sei. Auch SP-Klubchef Michael Lindner verlangte „ernsthafte Antworten auf die Teuerung“.