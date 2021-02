Tests: Land baut Angebot weiter aus

Ab 1. März sind 260.000 statt 210.000 Tests pro Woche an insgesamt 85 Standorten möglich. Dazu zählen fünf mobile Teams, die abwechselnd 25 Gemeinden ansteuern (Infos: land-oberoesterreich.gv.at).

Am Mittwoch wurde die Marke von zwei Millionen Tests (PCR und Antigen) in Oberösterreich überschritten. Stand gestern wurden 2.001.831 Tests durchgeführt. Dazu haben auch 129 Apotheken beigetragen, in denen rund 40.000 Personen pro Woche getestet werden.

Stelzer: Selbsttests sollen anerkannt werden

In der Diskussion über die Anerkennung von Selbsttests spricht sich auch Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) für eine Vereinfachung aus: „Die Selbsttests sollen wie bei den Schulen auch als Eintrittstests anerkannt werden. Das wäre eine wichtige Erleichterung und praktikable Lösung für etwaige weitere Öffnungsschritte.“

