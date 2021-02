Zusätzlich zu den Teststraßen und Apotheken bieten 240 niedergelassene Ärzte in Oberösterreich Antigen-Tests an. Diese sind aber kostenpflichtig. Deshalb fordert Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP), der Bund solle die Kosten übernehmen, wie er es auch bei den Tests in Apotheken macht: "Damit gäbe es ein fast lückenloses Testangebot in jeder Gemeinde, wie vom Gesundheitsminister gefordert." Die Verhandlungen zwischen Bund und Ärztekammer verliefen aber ohne Ergebnis.