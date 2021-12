Gefahr durch Corona-Proteste: Landessicherheitsrat tagte in Oberösterreich

Es gebe "unglaublich viele Drohungen gegen Bürgermeister und Behördenvertreter", so Neumann. Daher bestehe "die begründete Befürchtung, dass es auch zu Gewalttaten kommen wird". Es seien "durchaus Rechtsextreme, die die Bewegung steuern", sagte der Forscher in Hinblick auf das radikale Potenzial. In der "breiten Bewegung" würden die Proteste aber auch von der FPÖ organisiert, und sie seien auch dort ausgeprägter, wo die FPÖ stark sei.

Auch in Oberösterreich bereiten Corona-Gegner zunehmend Probleme. So verursachten Demonstranten vor Kurzem durch eine Blockade der Nibelungenbrücke Verkehrschaos in der Linzer Innenstadt und beschimpften etwa einen Medienvertreter. Diesbezüglich tagte am Montag der Sicherheitsrat in Linz.

"Aggressivere Stimmung"

Landespolizeidirektor Andreas Pilsl, der zur aktuellen Sicherheitslage berichtete, ortete eine aggressivere Stimmung bei Demonstrationen gegen Corona-Schutzmaßnahmen. Darüber hinaus würden alleine diese Demos – neben der Bestreifung von Spitälern und anderen Einrichtungen – beträchtliche polizeiliche Personal-Ressourcen beanspruchen. So wurden allein heuer für 389 Versammlungen 2.500 Polizisten eingesetzt, die in Summe rund 100.000 Einsatzstunden leisteten, bilanzierte Pilsl.

Zu Übergriffen etwa gegen Polizisten wie in Wien sei es in Oberösterreich bislang noch nicht gekommen. Aber es gäbe beispielsweise in den sozialen Netzwerken Aufrufe, gegen Medien in Oberösterreich vorzugehen, so Pilsl.

In Oberösterreich tagte am Montag der Landessicherheitsrat.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) betonte zwar das Recht auf freie Meinungsäußerung, wies aber auch auf radikale Gruppen, die die derzeitige Situation für ihre gefährlichen Ideologien missbrauchen, hin. "Extremisten, die ihre Energie gegen unsere Gesellschaft richten und Hetze betreiben, werden wir entschieden entgegentreten", so Stelzer. Er habe aber auch Verständnis, für Mitbürger die zweifeln oder skeptisch seien, so Stelzer: "Mit diesen Menschen müssen wir noch intensiver das Gespräch suchen und uns um Aufklärung bemühen"

Keine Demos im Umfeld von Spitälern

Entschieden entgegentreten werde man auch etwaigen Angriffen auf Spitalsmitarbeiter. Dahingehend sollten Demonstrationen im Umfeld oder Sichtfeld von Spitälern nicht mehr abgehalten werden, die die Leistungen des Spitalspersonals in Misskredit bringen, die Wirkung anerkannter medizinischer Leistungen bestreiten oder die medizinische Informations- bzw. Aufklärungstätigkeit der Spitalsbelegschaft konterkarieren.

Das betreffe laut Stelzer auch Mitarbeiter von Medien, die durch Demonstrationsteilnehmerinnen oder -teilnehmer an der Ausübung ihres Berufes gehindert, bedroht bzw. beschimpft werden. "Auch hier muss die Exekutive weiterhin konsequent einschreiten", so Stelzer.

Es brauche einen längerfristigen Plan, um Extremismus entgegenzuwirken, forderte SP-Landesrätin Birgit Gerstorfer eine neuerliche Evaluierung und Anpassung des Konzepts besonders im Hinblick auf Beratungs- und Informationsangebote. "Den Mitgliedern der radikalisierten Gruppen muss ein Ausstieg, und den Angehörigen und nahestehenden Personen eine Beratung angeboten werden", so Gerstorfer.

Gegenüber Verschwörungstheoretikern, die die größte Gesundheitskrise für ihre Zwecke instrumentalisieren, müsse man jetzt klare Kante zeigen, forderte der Grüne Klubobmann Severin Mayr. Der Chef des gerade reformierten Verfassungsschutzes sehe die Szene der Corona-Leugner als momentan größte Bedrohung für die Sicherheit. Die anstehende Impfpflicht werde der Gegnerschaft als Argument dienen, die Proteste weiter zu befeuern, fürchten Kaineder und Mayr, dass versucht wird, die Aggression und Gewaltbereitschaft auf die nächste Ebene zu heben. "Dieser Entwicklung müssen sich Politik, Behörden aber auch die Gesellschaft mit aller Kraft entgegenstellen."

"Von Rechtsextreme durchsetzt"

In Deutschland sei die Corona-Maßnahmengegner-Szene vor allem in Sachsen und Thüringen stark, wo die rechtsgerichtete AfD ihre Hochburgen habe, so Extremismusforscher Neumann. Diese Szenen seien "von Rechtsextremen durchsetzt", wobei die rechten Parteien, darunter auch FPÖ-Obmann Herbert Kickl, versuchen würden "sich an die Spitze zu stellen". Die FPÖ charakterisierte Neumann in diesem Zusammenhang als "rechtsradikal, aber nicht rechtsextrem".

Der am Londoner King's College tätige Forscher bestätigte einen Bericht der Wochenzeitung "Falter", wonach er sich vergangene Woche zu dem Thema zu Gesprächen mit Behörden in Österreich aufhielt. Details dieser Kontakte wollte Neumann aber nicht preisgeben.

Terrorismus-Forscher Peter Neumann

Ziel von potenziellen Anschlägen könnte "alles, was mit der Infrastruktur des Impfens zu tun hat", sein. Zusätzlich zu möglichen Anschlägen komme die Gefahr, "dass jemand durchdreht, die affektgeladene Gewalt", die sich bei Demonstrationen entlade, wo Polizisten und Journalisten angegriffen würden. Neumann erinnerte auch an den mutmaßlichen Mord an einem 20 Jahre alten Tankstellen-Kassier im deutschen Idar-Oberstein. Dieser hatte den Täter zuvor auf die Maskenpflicht hingewiesen.

Video: Allein am vergangenen Sonntag waren in Linz drei Corona-Demos angemeldet

Impfpflicht verschärft Radikalisierung

Die Radikalisierung werde durch die Ankündigung einer allgemeinen Impfpflicht verschärft, so der Forscher weiter. "An diesem Begriff arbeitet sich die Szene seit eineinhalb Jahren ab." Die Maßnahmengegner fühlten sich nunmehr bestätigt, nachdem Politiker zuvor eine allgemeine Impfpflicht ausgeschlossen hätten. Für die Szene sei dies "das Signal: Jetzt kommt der totalitäre Staat". Der "zweite Auslöser" für die Radikalisierung sei die Impfung von Kindern nach dem Motto: "Jetzt wollen sie auch noch unsere Kinder wegnehmen." Dies alles habe eine emotionale Wirkung, welche die Radikalisierung beschleunigen könne.

Der Politik und der Zivilgesellschaft rät Neumann dazu, einerseits Gewaltandrohungen konsequent strafrechtlich zu verfolgen. Andererseits müssten Politiker sensibel etwa mit dem Thema der Kinder-Impfung umgehen. Von etwa 30 Prozent Ungeimpften in der Bevölkerung würden bei weitem nicht alle Gewalt unterstützen. "Viele Leute sind noch erreichbar, und nicht alle sind verrückt und verloren." Mit diesen Menschen müsse man im Gespräch bleiben.

Größeres radikales Potenzial in Oberösterreich

Die Politik müsse aber auch eine bessere Kommunikationskampagne starten. Es reiche nicht aus, wenn der Bundeskanzler dazu aufrufe, sich impfen zu lassen. Diesbezüglich müssten Influencer gewonnen werden und die jeweiligen Social-Media-Kanäle angesteuert werden. Die Szene sei im deutschsprachigen Raum international vernetzt, zugleich aber auch sehr stark lokal verankert. Dies erkläre, warum etwa in Oberösterreich – wo am Montag der Landessicherheitsrat wegen der aktuellen Situation tagte – das radikale Potenzial größer, in Wien aber nicht besonders stark sei.

"Größte Bedrohung für die Sicherheit"

"Die Szene der Corona-Leugner ist derzeit die größte Bedrohung für die Sicherheit", sagte der Chef des gerade reformierten Verfassungsschutzes, Omar Haijawi-Pirchner, dem "Standard" (Montag-Ausgabe). "Weil wir das erkannt haben, können wir aber präventiv tätig werden. Das Milieu ist sehr heterogen, gleichzeitig steckt dort viel Potenzial. Das große Risiko liegt darin, dass Rechtsextreme die Szene nutzen, um ihre Ideologie voranzutreiben", Omar Haijawi-Pirchner.