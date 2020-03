Ein Land im Ausnahmezustand – spätestens seit 11. März gilt das auch für Oberösterreich. An diesem Tag wurde der Coronavirus-Krisenstab in Linz eingerichtet. Er besteht aus 250 Personen, die sich regelmäßig abwechseln. Im Landhaus sind meist an die 100 Politiker, Beamte, Experten und Vertreter der Einsatzorganisationen anwesend. Die Kerneinsatzzeit ist von 8 bis 20 Uhr, sieben Tage die Woche. Aber viele arbeiten länger, und es gibt Nacht-Bereitschaftsdienste.