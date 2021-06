"Tag der Freude": Haberlander mit Moderna geimpft

„Der Tag der Schutzimpfung ist für mich ein Tag der Freude. Jede einzelne Schutzimpfung bringt uns ein Stück mehr Normalität zurück“, sagte Haberlander nach der Impfung. Die Gesundheitsreferentin erhielt ihre erste Impfung im Landesdienstleistungszentrum (LDZ) in Linz. Denn nach dem bereits erfolgten Start der Betriebsimpfungen in Oberösterreich finden am 1. und 2. Juni die Impftage für die oberösterreichischen Landesbediensteten statt. Gemeinsam mit rund 1000 Kollegen des Landesdienstes war nun auch die 39-jährige Haberlander an der Reihe. Zum Einsatz gekommen ist der Impfstoff von Moderna.

Haberlander appellierte nach der Impfung an ihre Landsleute, sich immunisieren zu lassen, und dankte allen, die bereits geimpft wurden bzw. schon angemeldet sind. Außerdem thematisierte die Landeshauptmann-Stellvertreterin den „unermüdlichen Einsatz“ der Landesbediensteten in den unterschiedlichsten Bereichen in der Bekämpfung der Gesundheitskrise.